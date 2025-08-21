Detenido en Francia el autor de la muerte a puñaladas de una mujer en Alcossebre en 2024

La Guardia Civil, junto con las autoridades francesas, han participado en la localización y detención del presunto autor del homicidio en España de Sonia Dzouz, una mujer de 63 años, cuyo cuerpo fue hallado en el interior de la autocaravana con la que había viajado a España. La víctima fue salvajemente agredida con un arma blanca el 18 de julio de 2024, mientras se encontraba acampada en Alcossebre.

La investigación permitió inicialmente poner el foco sobre el ciudadano francés ahora detenido, el cual, tras los hechos, interrumpió de forma abrupta su estancia en España, regresando a Perpignan (Francia), donde ha permanecido desde entonces.

Fruto de las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa y la Comandancia de Castellón, en coordinación con la Embajada de Francia en España (SSI) y la Policía Judicial de la DIPN66 de Perpignan, se ha podido corroborar la directa vinculación del detenido con los hechos investigados.

Explotación de la investigación

Una vez identificado el autor de los hechos, se solicitó del Juzgado Instructor en España la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega a ejecutarse en Perpignan (Francia), hecho que se produjo el día 20 de agosto de 2025, procediendo a su inmediata detención.

La investigación se mantiene bajo secreto de sumario y es dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Vinaròs.