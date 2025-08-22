Un conductor de patinete sale con un politraumatismo de un choque con un vehículo en Castellón

Un usuario de un patinete eléctrico ha resultado herido este viernes en Benicarló, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) en Castellón.

Nuevo siniestro coche-patinete

Todo ha ocurrido a causa de un accidente entre un coche y el patinete, de acuerdo con la información que ha dado el CICU, en un subtipo de siniestro cada vez más frecuente en los entornos urbanos por la proliferación de estos patinetes.

El varón herido ha sido atendido en el lugar por un SAMU al presentar politraumatismo.

Trasladado al Hospital de Vinaròs

Por estas lesiones ha sido trasladado al Hospital Comarcal de Vinaròs.

El siniestro ha tenido lugar a las 17.40 horas, pues el aviso ha entrado en el CICU a las 17.43.

El lugar concreto del accidente ha sido la avenida del Papa Luna de Benicarló, cercana a la playa.