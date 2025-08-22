Un conductor de patinete sale con un politraumatismo de un choque con un vehículo en Castellón
El suceso ha tenido lugar en Benicarló y el herido es un joven de 19 años
Un usuario de un patinete eléctrico ha resultado herido este viernes en Benicarló, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) en Castellón.
Nuevo siniestro coche-patinete
Todo ha ocurrido a causa de un accidente entre un coche y el patinete, de acuerdo con la información que ha dado el CICU, en un subtipo de siniestro cada vez más frecuente en los entornos urbanos por la proliferación de estos patinetes.
El varón herido ha sido atendido en el lugar por un SAMU al presentar politraumatismo.
Trasladado al Hospital de Vinaròs
Por estas lesiones ha sido trasladado al Hospital Comarcal de Vinaròs.
El siniestro ha tenido lugar a las 17.40 horas, pues el aviso ha entrado en el CICU a las 17.43.
El lugar concreto del accidente ha sido la avenida del Papa Luna de Benicarló, cercana a la playa.
Suscríbete para seguir leyendo
- El detenido por el crimen de la autocaravana es un vecino de Torreblanca
- Detenido en Francia el autor de la muerte a puñaladas de una mujer en Alcossebre en 2024
- CD Castellón | LaLiga complica el regreso del fútbol al SkyFi Castalia
- Herido grave en una cogida en los Bous a la Mar de Benicarló
- La muerte de un 'streamer' en directo tras 12 días sufriendo violencia extrema conmociona Francia y reabre el debate de los límites en internet
- Alerta amarilla: Las lluvias dejan 10,6 l/m2 en apenas 4 horas en este pueblo de Castellón
- El nuevo destino de Jeremy de León, el joven que dijo 'no' al CD Castellón
- Susto en Benicàssim: el inesperado temporal deja a seis bañistas atrapados en el mar