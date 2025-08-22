El detenido por el crimen de la autocaravana es un vecino de Torreblanca

Un vecino de Torreblanca es el hombre detenido en Francia por el crimen de la autocaravana en 2024 en Alcossebre, en el que una mujer perdió la vida por un brutal ataque a puñaladas. Este caso que estremeció a la localidad costera tiene finalmente un detenido después de una minuciosa investigación entre el grupo de Homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, en colaboración con personal de la Unidad Central Operativa (UCO) y coordinación con en coordinación con la Embajada de Francia en España (SSI) y la Policía Judicial de la DIPN66 de Perpiñán.

La víctima, Sonia Dzouz, de 63 años, fue salvajemente agredida con un arma blanca el 18 de julio de 2024, mientras se encontraba acampada en Alcossebre. La investigación permitió inicialmente poner el foco sobre este ciudadano francés vecino de Torreblanca ahora detenido. Después de los hechos, interrumpió de forma abrupta su estancia en España, regresando a Perpignan (Francia), donde ha permanecido desde entonces, según informaron ayer fuentes de la Guardia Civil.

Tuvo una pareja en Torreblanca

La localidad de la Plana Alta en la que residía el arrestado se encuentra conmocionada después de conocer quien es el presunto homicida, puesto que allí es una persona muy conocida. Estuvo viviendo durante varios años en Torreblanca e incluso había tenido una pareja del pueblo con la que convivió.

Además, tenía una casa en propiedad en dicha localidad. Mediterráneo ha podido saber que la vivienda fue registrada (así como precintada) por las autoridades a cargo de la investigación.

Todo apunta a que el detenido decidió quitarse de enmedio cuando perpetró el crimen de Sonia en la autocaravana, en un caso que estremeció a la provincia de Castellón en el verano de 2024 y que hasta el momento todavía carece de móvil conocido. Como el detenido se desplazaba con frecuencia a Francia para realizar trabajos temporales, sus conocidos no le dieron mayor importancia a su ausencia en Castellón. Sin embargo, el grupo de Homicidios de la Comandancia de Castellón sí que lo tenía identificado y le seguía la pista desde hacía muchos meses. La detención llega en un momento de la investigación en el que han conseguido reunir pruebas de total contundencia contra él.

Una vez identificado el autor de los hechos, se solicitó del Juzgado Instructor en España la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega a ejecutarse en Perpignan (Francia), hecho que se produjo el día 20 de agosto de 2025, procediendo a su inmediata detención.

No es violencia machista

Fuentes de toda solvencia conocedoras de la investigación recalcan que el crimen de la autocaravana no se trata de un caso de violencia machista, tal y como se especuló en un primer momento. La víctima y el arrestado no tenían relación aparente, algo que ya apuntó este diario al producirse el homicidio.

La investigación está bajo secreto de sumario y es dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Vinaròs.