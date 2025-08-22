Detenido tras robar en un negocio de Benicàssim y agredir a su dueño
El hombre propinó un cabezazo a la víctima antes de huir del lugar
Redacción
La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia ocurrido en Benicássim.
El pasado día dieciséis, los agentes tuvieron conocimiento de un robo con violencia e intimidación en un hospedaje de la localidad. La víctima, responsable del establecimiento recibió un cabezazo cuando trató de impedir que un hombre que había accedido al interior de la recepción se llevase la recaudación y el dispositivo TPV utilizado para cobrar con tarjeta bancaria.
Los agentes encargados de la investigación recabaron las pesquisas necesarias para identificar al agresor, un varón de 40 años vecino de la misma localidad que fue localizado el pasado día veinte en término municipal de Vila-real, donde procedieron a su detención atribuyéndole un delito de robo con violencia y otro de daños.
Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Castellón
