La Guardia Civil rescata una embarcación a la deriva a media milla del puerto de Castellón
El episodio tuvo lugar en pleno episodio de fuerte viento
Redacción
En la tarde del pasado 18 de agosto, en pleno temporal de viento que afectaba a las costas de Castellón, agentes del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil llevaron a cabo un auxilio a una embarcación de recreo que se encontraba a la deriva con dos tripulantes a bordo.
El aviso, recibido a través del usuario de una moto acuática, requería de una rápida actuación de los agentes por el peligro de colisión debido a las condiciones irregulares del mar.
La patrullera localizó a media milla al través del puerto de Castellón una embarcación de recreo, sin gobierno y a la deriva con sus ocupantes ilesos que fueron remolcados hasta el puerto deportivo de Marina Port de Castellón.
Gracias al aviso del testigo y la rápida actuación del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Castellón, se evitó una situación de consecuencias más graves
