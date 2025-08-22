Investigan a un hombre por una agresión sexual en un pub de Onda

Un hombre de origen marroquí y 43 años está siendo investigado por un presunto delito de agresión sexual, cometido en los últimos días en un local de ocio de Onda. Agentes de la Policía Local ondense ya han procedido a la detención del presunto autor de este ataque y la Guardia Civil ha tomado denuncia a la víctima, recibiendo también al presunto autor en calidad de detenido e iniciando las pertinentes averiguaciones para esclarecer estos hechos.

Según pudo saber este diario de fuentes solventes, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 15 de agosto. Todo parece indicar que una pareja (la víctima y su novio) salió de un pub muy alterada por algo que había sucedido en el interior del establecimiento.

Había policías en la zona

Al encontrarse en la zona agentes de la Policía Local, que realizaban tareas rutinarias para garantizar el cierre de los locales a la hora convenida por la ordenanza municipal, la afectada y su novio pidieron ayuda a los efectivos.

La chica dijo haber sufrido tocamientos contra su voluntad en el baño del local por parte de un hombre de origen magrebí que, posteriormente, había huido del lugar donde se produjo la presunta agresión sexual.

Según la mujer, el fugitivo le había realizado tocamientos en los pechos y en los genitales, pese a su oposición, sin dejarla abandonar el habitáculo del baño del bar.

Se zafó del agresor

Finalmente, la víctima consiguió zafarse y avisó enseguida a su acompañante. Tras hablar con los agentes de la Policía Local, se trasladaron al cuartel de la Guardia Civil de Onda para interponer la pertinente denuncia.

Por su parte, los agentes municipales localizaron en la zona de la plaza del Pla a un hombre que coincidía con la descripción física aportada por la mujer y lo arrestaron como presunto autor de la agresión sexual.

El sospechoso de este caso no negó los hechos y admitió los tocamientos a la afectada, si bien se escudó en que dichos tocamientos habían sido consentidos por la mujer.