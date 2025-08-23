Condenadas dos personas por blanqueo tras extorsionar a un hombre

Extorsionar a usuarios de webs de citas con prostitutas para sacarles un dinero a cambio de no dar información sobre ellos a familiares. Da igual que los usuarios hayan consumado la cita o no, simplemente con captar el número de teléfono les vale a los extorsionadores para mover ficha.

Se trata de una práctica habitual a la que las autoridades prestan cada vez más atención, con varias redadas contra este tipo de delincuentes en los últimos años (de hecho, a mediados de julio hubo una víctima de este cibercrimen en Castellón, en una operación de la Guardia Civil).

Acuerdo con la Fiscalía

Precisamente un caso de estas características se juzgó recientemente en la Audiencia Provincial y en los últimos días se dictó la sentencia. Las dos personas acusadas, un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad española, fueron condenadas a un año de prisión. Al comienzo de la vista oral, que se produjo en abril, llegaron a un acuerdo con Fiscalía por el cual se redujo en un año la pena que les pedía el Ministerio Público, a cambio de reconocer los hechos.

Sin embargo, el delito por el que se les condenó fue el blanqueo de capitales, no la extorsión en sí. Y es que el hecho por el que les han atrapado es por sacar el dinero que lograron extorsionando a la víctima, a quien además deberán indemnizar con los 600 euros que lograron sonsacarle contra voluntad (este hombre reclamó el dinero en el procedimiento judicial).

"Has molestado a una de mis chicas"

Así, el juez consideró probado en la sentencia, a la que tuvo acceso este diario, que los condenados idearon «un proyecto delictivo con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial indebido».

Uno de los delincuentes contactó con la víctima «diciendo que era miembro de una organización que tenía varias chicas y que había molestado a una de ellas», así que «tenía que pagar por ello». Le dijeron que tenían «datos personales suyos y conocían su domicilio», y él accedió a pagar 600 de los 1.500 euros que le pidieron inicialmente. Al sacar ese dinero del banco sin «comprobar la licitud de la operación», incurrieron en blanqueo.