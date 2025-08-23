En la pelea de Nules con un apuñalado había delincuentes habituales y gente de otros pueblos

A medida que avanzan las horas, van conociéndose más detalles de la tumultuosa pelea que ha acabado con un joven de 18 años apuñalado e ingresado en el Hospital de la Plana con pronóstico reservado, en la que se habrían visto implicadas personas de diferentes municipios, entre ellos delincuentes habituales, conocidos por los agentes del orden.

Los testigos consultados por este periódico pocas horas después de producirse los hechos, apuntaron en un primer momento a que los individuos que protagonizaron la reyerta, en torno a una veintena, «no eran del pueblo», pero fuentes municipales han confirmado poco después que si bien la mayoría no era de la localidad, entre ellos habría al menos un delincuente reincidente vecino del municipio, con diversos antecedentes penales, aunque se desconoce su implicación en los hechos.

El esclarecimiento del suceso y la identificación de los responsables ha quedado en manos de la Policía Judicial de Burriana de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación.

Lo que ha podido comprobar Mediterráneo in situ, es que la discoteca frente a la que se ha producido el incidente tiene cámaras de seguridad, y vecinos de la zona aseguran que funcionan, porque en ocasiones anteriores han ayudado para identificar a personas cometiendo actos vandálicos y robos.

Ajeno a las fiestas

Sobre lo sucedido, el alcalde de Nules, David García, ha incidido en que la pelea no se ha producido en el contexto de las fiestas, que ayer celebraban su primer día, porque los actos de la programación ya habían finalizado, y de hecho, remarca, ha tenido lugar en una zona donde no se celebra ninguna actividad oficial.

Ha destacado la rápida respuesta de la Policía Local, que ha llegado cuando todavía estaba la pelea en marcha, aunque también ha confirmado lo que habían destacado los testigos, que en el municipio, a esas horas, solo hay una patrulla. García detalla que la vigilancia durante las fiestas se refuerza en el turno de noche, con dos patrullas operativas «y las que la Guardia Civil pueda movilizar en cada momento».

El segundo altercado del día

Otra cuestión que ha podido saber este periódico con el avance del día, es que en la madrugada del viernes al sábado se ha producido otro incidente violento, en las inmediaciones de la discomóvil, ubicada en la calle Mercat, con golpes entre los intervinientes, lanzamiento de vallas y rotura de coches, de lo que fueron testigos los residentes en la zona, que así lo han relatado. Habría sucedido sobre las 04.00 horas.