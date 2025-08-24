Accidente con atrapados en la AP-7 en Cabanes

Bomberos del parque de Plana Alta y Baix Maestrat se han desplazado hasta un accidente que ha tenido lugar en la AP-7 sobre las 15.30, a la altura del término municipal de Cabanes.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), el siniestro se ha producido en el kilómetro 400, dirección Barcelona, a la altura de la Ribera. El vehículo se ha salido de la vía, indican fuentes del Consorcio, y hay atrapados.

Estamos trabajando para ampliar esta información.