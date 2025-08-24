Accidente con atrapados en la AP-7 en Cabanes
Los bomberos se desplazan hasta la zona
Castellón
Bomberos del parque de Plana Alta y Baix Maestrat se han desplazado hasta un accidente que ha tenido lugar en la AP-7 sobre las 15.30, a la altura del término municipal de Cabanes.
Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), el siniestro se ha producido en el kilómetro 400, dirección Barcelona, a la altura de la Ribera. El vehículo se ha salido de la vía, indican fuentes del Consorcio, y hay atrapados.
Estamos trabajando para ampliar esta información.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- La vida en un pueblo de Castellón, insostenible por una sola vecina: más de 500 personas la denuncian
- Una pelea en Nules con una veintena de implicados acaba con un joven de 18 años apuñalado
- El antiguo local de Giuliani's de Salera ya tiene nuevo inquilino: una cadena de restaurantes vuelve a Castellón
- Nuevo golpe a la almendra de Castellón: Europa pone una alfombra roja a los frutos secos de EEUU
- Los arquitectos premian la antigua estació de Moncofa, pese a su abandono por Adif
- Susto de madrugada en Burriana: Extinguido el incendio industrial que ha afectado a un almacén de vehículos y materiales de automoción
- En la pelea de Nules con un apuñalado había delincuentes habituales y gente de otros pueblos