Declarado un incendio forestal en Vilafranca
Los servicios de emergencias movilizan a un medio aéreo, dos autobombas y dos unidades de bomberos forestales
Un incendio se ha declarado en la tarde de este domingo en la localidad castellonense de Vilafranca, la cual se está viendo afectada por tormentas con intensidad fuerte y muy fuerte, acompañadas de granizo.
Emergències 112 de la Generalitat Valenciana ha informado que, hasta el lugar de los hechos, se han movilizado a dos unidades de bomberos forestales, dos autobombas, una unidad de prevención de incendios y un medio aéreo tras localizar el fuego.
El fuego se ha originado en la zona conocida como la Fuente de Llosar. Al parecer, un rayo podría estar detrás del origen fuego debido a las tormentas que se están produciendo en la zona, según apuntan las primeras informaciones, aunque todavía no se podrían determinar las causas con exactitud.
Este domingo el nivel de preemergencia por riesgo de incendios es alto en toda la Comunitat Valenciana, con la excepción precisamente del interior norte, donde estaba estiupulado el nivel bajo del umbral que define la administración autonómica. No obstante, si se ve humo se debe avisar de forma inmediata al 112.
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- El antiguo local de Giuliani's de Salera ya tiene nuevo inquilino: una cadena de restaurantes vuelve a Castellón
- La vida en un pueblo de Castellón, insostenible por una sola vecina: más de 500 personas la denuncian
- Una pelea en Nules con una veintena de implicados acaba con un joven de 18 años apuñalado
- Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Castellón: Conoce cuándo y en qué zona
- Nuevo golpe a la almendra de Castellón: Europa pone una alfombra roja a los frutos secos de EEUU
- Los arquitectos premian la antigua estació de Moncofa, pese a su abandono por Adif
- Susto de madrugada en Burriana: Extinguido el incendio industrial que ha afectado a un almacén de vehículos y materiales de automoción