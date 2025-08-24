Declarado un incendio forestal en Vilafranca

Un incendio se ha declarado en la tarde de este domingo en la localidad castellonense de Vilafranca, la cual se está viendo afectada por tormentas con intensidad fuerte y muy fuerte, acompañadas de granizo.

Emergències 112 de la Generalitat Valenciana ha informado que, hasta el lugar de los hechos, se han movilizado a dos unidades de bomberos forestales, dos autobombas, una unidad de prevención de incendios y un medio aéreo tras localizar el fuego.

El fuego se ha originado en la zona conocida como la Fuente de Llosar. Al parecer, un rayo podría estar detrás del origen fuego debido a las tormentas que se están produciendo en la zona, según apuntan las primeras informaciones, aunque todavía no se podrían determinar las causas con exactitud.

Este domingo el nivel de preemergencia por riesgo de incendios es alto en toda la Comunitat Valenciana, con la excepción precisamente del interior norte, donde estaba estiupulado el nivel bajo del umbral que define la administración autonómica. No obstante, si se ve humo se debe avisar de forma inmediata al 112.