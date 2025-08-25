Aparatoso incidente de un camión en la Ciudad del Transporte
A mediodía de este lunes
Un camión ha tenido un percance este lunes en Castelló a las 11.00 horas.
Remolque girado
El vehículo pesado circulaba por la Ciudad del Transporte de la capital de la Plana cuando ha notado problemas.
Según ha podido presenciar este diario, el remolque del camión ha quedado girado.
Pérdida de gasoil
Fuentes municipales han indicado que todo ha ocurrido cuando, en la avenida Europa, el camión ha perdido gasoil. En principio no hay ningún vehículo más que haya estado implicado.
La patrulla de agentes de movilidad han cortado el carril de circulación, mientras los bomberos de Castelló y la máquina limpiadora han limpiado la zona.
