Aparatoso incidente de un camión en la Ciudad del Transporte

Un camión ha tenido un percance este lunes en Castelló a las 11.00 horas.

Remolque girado

El vehículo pesado circulaba por la Ciudad del Transporte de la capital de la Plana cuando ha notado problemas.

Según ha podido presenciar este diario, el remolque del camión ha quedado girado.

Pérdida de gasoil

Fuentes municipales han indicado que todo ha ocurrido cuando, en la avenida Europa, el camión ha perdido gasoil. En principio no hay ningún vehículo más que haya estado implicado.

La patrulla de agentes de movilidad han cortado el carril de circulación, mientras los bomberos de Castelló y la máquina limpiadora han limpiado la zona.