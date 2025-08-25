Una banda del Este asalta pisos en Castelló con el método de los hilos de pegamento

El Juzgado de Instrucción número 5 de Castelló, en funciones de guardia, decretó este sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos integrantes de una banda de Europa del Este dedicada a perpetrar robos en viviendas de Castelló.

Según ha podido saber Mediterráneo de fuentes solventes, los arrestados tienen unos 30 años y han podido ser llevados ante la Justicia tras una exitosa operación de la Policía Nacional, que habría establecido vigilancias en la zona afectada, como suele ser habitual en estos casos.

Posible implicación en más hechos delictivos

Si bien no se descarta su participación en más hechos delictivos, los dos arrestados estarían ya relacionados con al menos media docena de asaltos a viviendas de la capital de la Plana, habiéndose registrado algunos de los últimos en la zona de la Cruz Roja (entre doctor Marañón y Grapa).

Los ladrones se habían hecho con un importante botín de joyas de oro variadas, así como con dinero en efectivo. Como ya apuntó este diario meses atrás, los investigadores, tras numerosos avisos vecinales, habían detectado desde el pasado invierno a un grupo criminal que marcaba pisos con hilos de pegamento en la capital.

La supervisión

El modus operandi consistía en comprobar después si estos hilos estaban rotos (hecho que denota la presencia de moradores en el inmueble) o si, por el contrario, los hilos colocados permanecían intactos (cosa que denota la ausencia de habitantes en el domicilio y da vía libre a los cacos).

Hechos similares fueron ya detectados en el entorno de la calle Carcagente y Fernando el Católico a finales del mes de enero. De hecho, ante la intranquilidad generada y los múltiples comentarios en el barrio, los vecinos recibieron la visita de varias empresas dedicadas a la seguridad, preguntando a los residentes si deseaban contratar algún tipo de alarma. Unos cinco edificios fueron marcados este invierno con este mismo método. La investigación continúa abierta, a la espera de poder localizar a más colaboradores de la banda y no se descarta sumar nuevas detenciones a lo largo de los próximos días.