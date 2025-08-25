Una conductora novel destroza la terraza de un restaurante en Vinaròs
La joven sale ilesa del accidente
Una joven ha salido ilesa en las primeras horas de este lunes de un accidente de coche este lunes en Vinaròs, si bien el siniestro se ha saldado con daños materiales.
Les Capsades
La chica, una conductora novel, ha tenido un despiste que la ha llevado a estrellarse contra la terraza del restaurante Les Capsades en la localidad del Baix Maestrat, según han explicado a Mediterráneo desde el establecimiento hostelero.
En el restaurante han indicado en declaraciones a Mediterráneo que "lo más importante" es que la joven "está bien" y que el accidente también se ha saldado sin heridos por la parte del local porque aún estaba cerrado, ya que el choque ha tenido lugar de madrugada.
"La terraza está totalmente destrozada"
Los daños materiales son severos, ya que la terraza ha quedado "totalmente destrozada". "Valoramos los daños en al menos 20.000 euros", han indicado desde Les Capsades, aunque han subrayado que "será cuestión de los seguros".
Para el restaurante, lo peor a nivel económico serán "las pérdidas diarias" al carecer de terraza "durante los dos o tres próximos meses".
