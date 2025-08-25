Ojo, conductores: retenciones de hasta 6 kilómetros en la AP-7 en un pueblo de Castellón
Todavía pueden seguir algunas horas más
Un alcance entre dos turismos que han volcado este lunes ha provocado retenciones en la AP-7 en la provincia de Castellón.
Al mediodía
Dos coches han tenido un accidente aparatoso en el que uno de ellos ha volcado en la mediana de la carretera, sobre las 12.00 horas.
Por fortuna para los ocupantes, todo ha quedado en un susto. A pesar de la espectacularidad del siniestro, todos los implicados han salido ilesos o, como máximo, con alguna herida leve.
Panorama complicado
El accidente, eso sí, ha dejado un panorama complejo en la vía, una de las más concurridas de la provincia.
Sobre las 12.30 se registraban hasta 6 kilómetros de retención en dirección Barcelona, según han indicado fuentes de Tráfico a este diario.
¿Dónde ha sido?
Las colas todavía podrían seguir algunas horas más, han dicho desde Tráfico.
El accidente se ha producido a la altura de la localidad de Torreblanca.
