Un accidente sin heridos genera colas en la AP-7 en Castellón
Hay colas de 2 kilómetros
Castellón
Un siniestro genera retenciones esta tarde de martes en la provincia de Castellón, según la Dirección General de Tráfico (DGT).
Dos vehículos
La carretera afectada es una de las arterias, la autopista AP-7.
Se trata de un accidente entre dos vehículos que no ha provocado heridos, excepto algunos rasguños sin mayor importancia.
El choque se ha producido poco antes de las 18.00 y a las 18.30 las retenciones todavía eran de dos kilómetros, aunque se trabaja para poder recuperar la circulación.
¿Dónde ha sido?
El punto exacto de la AP-7 que está experimentando colas es el punto kilométrico 423, en la ciudad de Castelló, saliendo hacia Benicàssim.
La vía afectada es el carril izquierdo, que va en sentido Barcelona.
- Alemania busca trabajadores españoles: 100.000 puestos disponibles y 3.000 euros al mes (y sin necesidad de carrera universitaria)
- Una banda del Este asalta pisos en Castelló con el método de los hilos de pegamento
- El pueblo donde más rayos caen en toda España está en Castellón
- Espectacular granizada en el interior de Castellón
- Grave cogida de un 'bou embolat' a un joven y el toro le 'roba' la riñonera
- Una plaga de avispas toma Castellón por el calor
- Cuenta atrás en Benicàssim para la Belle Epoque 2025: Toda la programación de la gran cita modernista
- El antiguo local de Giuliani's de Salera ya tiene nuevo inquilino: una cadena de restaurantes vuelve a Castellón