Un accidente sin heridos genera colas en la AP-7 en Castellón

Un siniestro genera retenciones esta tarde de martes en la provincia de Castellón, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Dos vehículos

La carretera afectada es una de las arterias, la autopista AP-7.

Se trata de un accidente entre dos vehículos que no ha provocado heridos, excepto algunos rasguños sin mayor importancia.

El choque se ha producido poco antes de las 18.00 y a las 18.30 las retenciones todavía eran de dos kilómetros, aunque se trabaja para poder recuperar la circulación.

¿Dónde ha sido?

El punto exacto de la AP-7 que está experimentando colas es el punto kilométrico 423, en la ciudad de Castelló, saliendo hacia Benicàssim.

La vía afectada es el carril izquierdo, que va en sentido Barcelona.