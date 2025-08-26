Condenado a 16 meses por estafa un supuesto empresario petrolero de les Alqueries

La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a un hombre a 16 meses de cárcel por estafar a un empresario que le ha reclamado 76.615 euros en el juicio, según han informado este martes fuentes judiciales.

El acusado era un vecino de 42 años de les Alqueries, nacido en Castelló, que llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la acusación al inicio del juicio.

Estafa con el petróleo como telón de fondo

El caso giró en torno a una estafa ligada al sector del petróleo. El condenado, administrador único de la empresa Imax Petroleum S. L. U., consiguió que otro empresario, un inversor y asesor financiero, le realizase varios préstamos.

El estafador, según consta en los hechos probados de la sentencia, le mostró al inversor "una solvencia empresarial y un conocimiento profundo del comercio al por mayor, esepcialmente en combustibles sólidos, líquidos y gaseosos".

Documentos falsos de empresas reales

De hecho, el estafador llegó a presentar dos documentos de dos conocidas compañías petrolíferas que él mismo había falsificado, de una manera que se desconoce, para dotar de mayor autenticidad al engaño. En uno de los casos, era una carta con la firma falsa de un directivo real de una empresa, mediante la cual supuestamente se le aseguraba al estafador que estaban listos para comprarle un millón de barriles de crudo. La compañía y el directivo cuya firma fue falsificada tenían "absoluto desconocimiento" de esa carta. En el otro de los casos, el acusado hizo ver que una empresa estadounidense le iba a dar una licencia de venta de 72 millones de barilles crudo.

Así fue como la víctima creyó que el acusado era un comerciante solvente y fiable y le formalizó tres contratos de préstamo, todos ellos en cuestión de un mes, en 2018. La única finalidad de los mismos era que el capital prestado constituyera "un anticipo de las facturas que Imax Petroleum emitiera a sus clientes por suministro de combustible".

Varios préstamos

Un primer préstamo fue de 35.000 euros (a devolver en un año con un interés fijo del 5,5%). El segundo de ellos fue de 15.000 euros (con interés fijo del 10% y un plazo de devolución de 6 meses). El último de los préstamos volvió a ser de 35.000 euros (con intereses del 6% a devolver en 6 meses).

Una última intentona fracasada del estafador consistió en pedirle a la víctima otros 300.000 euros. En esa ocasión, ya no se los prestó.

El fallo, en concreto, condena al acusado en dos delitos diferenciados de estafa, el primero de ellos a seis meses de cárcel y el segundo a diez meses y dieciséis días. Así se llega a los 16 meses de prisión, si bien se suspende la ejecución de dicha pena con la condición de que no vuelva a delinquier en un plazo de tres años.