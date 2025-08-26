Rescate en Almassora: el incendio en un edificio obliga al desalojo de los vecinos de madrugada

Susto de madrugada en Almassora. Los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón han intervenido este lunes, sobre las 4.00 horas, en un incendio declarado en el cuarto de contadores de un edificio de cuatro alturas en Almassora. El fuego, que se inició en la planta baja, ha provocado la evacuación de la mayoría de los residentes, mientras que dos viviendas permanecian confinadas por seguridad.

Rescatan a dos personas

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones y una unidad de mando del parque Plana Baixa. Durante la intervención, los bomberos han rescatado con un vehículo auto brazo de rescate en altura a dos personas que se encontraban en una ventana de su vivienda, afectada por una gran cantidad de humo. Ambas han resultado ilesas, tal y como informan en su cuenta oficial de X (antiguo Twitter) el Consorcio Provincial de Bomberos.

Medios sanitarios

Además, señalan que el humo se hapropagado por todo el edificio, lo que ha obligado a los medios sanitarios a atender a esas dos personas por síntomas de inhalación. Una vez extinguido el incendio, los efectivos han revisado y ventilado las viviendas, y les han recomendado a los vecinos que, en la medida de lo posible, no pasaran la noche en el inmueble y que mantuvieran las ventanas abiertas.

El servicio ha finalizado sobre las 6.00 horas sin más incidencias.