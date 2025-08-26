Piden 8 años para un joven que agredió sexualmente a una amiga menor en el casal de peñas

«Qué ganas te tenía», le decía el acusado, mayor de edad, a su amiga, una adolescente menor de edad. El supuesto agresor sexual le estaba bajando los pantalones a ella y tocándole los genitales, mientras esta insistía que no quería, según el escrito de la Fiscalía previo al juicio.

Estaban los dos solos en el piso de arriba de un casal de peñas durante las fiestas de una localidad de Castellón que este diario omite para proteger la identidad de la víctima.

Se juzga en septiembre

Esta presunta agresión se juzga dentro de apenas un mes, el próximo 16 de septiembre, cuando regresen las vistas orales a la Audiencia Provincial después de las vacaciones judiciales.

El acusado, de nacionalidad española, estaba junto con un grupo de amigos cuando vio a la menor, que en el momento de la denuncia (octubre de 2021) tenía 16 años recién cumplidos. Ella también se encontraba allí con sus amigas.

El Ministerio Público considera que procede imponer al acusado una pena de ocho años de prisión por un delito de agresión sexual con acceso carnal contra esta adolescente. Asimismo, añaden que deberá estar en libertad vigilada por otros ocho años, que deberá estar privado de ejercer patria potestad durante seis años, así como tener una prohibición de acercarse a la víctima y comunicarse con ella por cualquier medio durante doce años. A todo esto habría que añadirle 15.000 euros en concepto de daños morales.

La noche de la agresión

El casal de peñas en el que normalmente los jóvenes celebran las fiestas se convirtió aquella noche en una pesadilla, según el relato que la Fiscalía hace de la versión de la víctima, que ahora se deberán probar ante el tribunal. La adolescente decidió ir al baño del casal y su presunto agresor dijo que la acompañaba. Yendo, él le dijo que tenían que ir a buscar papel higiénico en otra estancia. Ya en el piso superior donde supuestamente iban a por papel, el joven comenzó el ataque. «Con ánimo de satisfacer su deseo libidinoso», según la Fiscalía, primero la besó, aprovechando la circunstancia de que la menor había bebido alcohol y por tanto estaba bajo la influencia de esas bebidas. Luego «le metió mano por debajo de la ropa interior», llegó a palpar sus genitales. Ella le pidió expresamente que parara.

Sin embargo, él hizo caso omiso. Él llegó a reclamarle que le hiciera una felación, pero ella logró marcharse, mientras el chico se quedó allí, masturbándose.

La joven, desde entonces, vio acentuados sus trastornos alimentarios. Su rendimiento académico mermó y se sumió en una depresión, sin salir de casa.