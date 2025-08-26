Robó desde un cortacésped hasta un cubo de basura en una casa de Castellón: le caen 3 años y medio
El hombre, con 11 condenas a sus espaldas por hechos similares, robó multitud de bienes en una vivienda de la capital de la Plana
Un hombre recibió una condena de tres años y seis meses de prisión por parte de la Audiencia Provincial de Castellón, según la sentencia a la que tuvo acceso ayer este diario.
El delincuente es un reincidente múltiple que ya tenía 11 condenas dictadas en su contra, todas ellas en Aragón por delitos similares.
Se lo llevó (casi) todo
Parece que, tras cumplir su última condena, se desplazó a Castelló para cometer un nuevo robo con fuerza, su especialidad.
Trepó una pared de dos metros hasta una ventana. Una vez allí, consiguió robar multitud de bienes: un cortacésped, una bomba de piscina, una televisión de 43’’, una videoconsola, un ordenador, una hucha con 80 euros en monedas, tres cafeteras, una motosierra, una olla de cocina e incluso un cubo de basura estaban entre los objetos sustraídos.
