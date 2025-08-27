Cuatro detenidos 'in fraganti' por robo con fuerza en un establecimiento de Castellón

La Policía Nacional ha detenido in fraganti a cuatro personas, tres varones y una mujer, durante la comisión de un robo con fuerza en un establecimiento de Castellón. El arresto se ha llevado a cabo en el marco de la Operación Verano Seguro 2025, con la que se refuerzan las vigilancias para evitar este tipo de hechos delictivos.

Los agentes fueron comisionados por la Sala del 091 a un establecimiento donde se estaría produciendo un robo. Una vez en el lugar, los policías observaron como la persiana del local comercial se encontraba subida unos 50 centímetros. Al aproximarse a la misma observaron que los ahora detenidos salían con múltiples bolsas cargadas con efectos sustraídos del interior del establecimiento.

Los arrestados contaban con multitud de herramientas para perpetrar robos con fuerza, siendo localizadas en el maletero de un vehículo de alta gama estacionado en las inmediaciones, propiedad de uno de los detenidos. Los agentes intervinieron también más de 800 euros en efectivo.

Ciudad Real

Uno de los detenidos contaba con más de una decena de detenciones anteriores, la última de ellas el pasado mes de junio en Castellón. Además, a esta persona le constaba en vigor una requisitoria judicial por un juzgado de Ciudad Real por hechos similares cometidos en el año 2021.

Tras su detención, han sido puestos a disposición judicial del Juzgado de Instrucción de Guardia de Castellón. La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones.