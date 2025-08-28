Un accidente por salida de vía dificulta la circulación en la AP-7 en Alcalà de Xivert
Emergencias moviliza en primera instancia a los bomberos para la posible presencia de atrapados
Los servicios de Emergencias trabajan desde poco antes de las cinco de la tarde de este jueves en la asistencia de un accidente de tráfico que, según la DGT, se ha producido en el kilómetro 387,988 de la AP7, a la altura del término municipal de Alcossebre.
El suceso, que según han precisado los bomberos del Consorcio Provincial, podría haberse producido por una salida de vía, ha requerido en primera instancia de la presencia de dos dotaciones de los parques de Baix Maestrat y Plana Alta, para intervenir en una posible excarcelación de los ocupantes, aunque finalmente se ha descartado que estuvieran atrapados. Además de bomberos se han activado medios sanitarios y a la Guardia Civil.
Las últimas informaciones facilitadas por la DGT indicaban que está cerrado el arcén en dirección Barcelona, por lo que no reportan un corte de la circulación, aunque sí que se podría ver ralentizada por la intervención de los servicios de emergencias.
Se da el caso de que en la misma autopista, casi al mismo tiempo, un vehículo ha quedado estacionado por una avería en el kilómetro 378,971, también en el término municipal de Alcalà de Xivert y en dirección Barcelona, por lo que la DGT advierte de un obstáculo fijo a los conductores, que ha obligado a estrechar el carril derecho, y ha ralentizado la circulación.
