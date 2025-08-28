Fuego en les Coves de Vinromà: movilizan los medios aéreos
Emergències de la Generalitat confirma que afecta a una zona de vegetación
Emergències de la Generalitat ha confirmado la declaración de un incendio que afectaría a una zona considerada como forestal muy próxima al casco urbano de les Coves de Vinromà.
Por el momento, se confirma que las llamas se han iniciado en el interior de un barranco, en las inmediaciones de una de las carreteras de acceso a la población, y para trabajar en su extinción se han movilizado dos unidades terrestres y una helitransportada de bomberos forestales, dos autobombas y un medio aéreo.
El fuego, en principio, está localizado cerca de un puente y se ha propagado por la vegetación de este entorno.
Este nuevo incendio se produce el mismo día en el que está activada la alerta amarilla en Plana Alta y Plana Baixa por lluvias y naranja en Alto Palancia, l'Alcalatén y Baix Maestrat. La previsión habla de acumulados de 40 l/m2 e incluso puntualmente superiores y tormentas con posibilidad de granizo grande y fuertes rachas de viento.
- Frank de la Jungla visitó el zoo clandestino de Nules: 'Para que lleguen aquí dos nutrias, se tienen que morir 80
- Alerta naranja en Castellón: Aemet confirma lluvias localmente muy fuertes con posible granizo y tormentas
- Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
- Los expertos apuntan a una posible dana en Castellón durante la primera quincena de septiembre
- Así pueden los herederos esquivar el Impuesto de Sucesiones con una sola cláusula
- La escabechina en las oposiciones en Castellón se confirma: 250 plazas tendrán profesores interinos
- Yeremy, Dovbyk, Tenas, Oluwaseyi, Denis y Conde... nombres propios en el mercado del Villarreal
- Cuenta atrás en Benicàssim para la Belle Epoque 2025: Toda la programación de la gran cita modernista