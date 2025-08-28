Fuego en les Coves de Vinromà: movilizan los medios aéreos

Emergències de la Generalitat ha confirmado la declaración de un incendio que afectaría a una zona considerada como forestal muy próxima al casco urbano de les Coves de Vinromà.

Por el momento, se confirma que las llamas se han iniciado en el interior de un barranco, en las inmediaciones de una de las carreteras de acceso a la población, y para trabajar en su extinción se han movilizado dos unidades terrestres y una helitransportada de bomberos forestales, dos autobombas y un medio aéreo.

El fuego, en principio, está localizado cerca de un puente y se ha propagado por la vegetación de este entorno.

Este nuevo incendio se produce el mismo día en el que está activada la alerta amarilla en Plana Alta y Plana Baixa por lluvias y naranja en Alto Palancia, l'Alcalatén y Baix Maestrat. La previsión habla de acumulados de 40 l/m2 e incluso puntualmente superiores y tormentas con posibilidad de granizo grande y fuertes rachas de viento.