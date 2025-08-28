Un herido en la N-340: Colisión entre dos vehículos en el término de Castelló
Los servicios de emergencias han desplazado a una SAMU que han atendido y trasladado a una persona
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha confirmado este jueves que horas antes de que se produjera el accidente por salida de vía en la AP7, a la altura de Alcossebre, concretamente al mediodía de este jueves, Emergencias ha recibido el aviso de otro incidente, en este caso en la N-340, en el término municipal de Castelló.
Según la información facilitada, se ha registrado un accidente en el que se han visto implicados un coche y una moto. Tras el aviso, se ha desplazado al lugar de los hechos una ambulancia SAMU, que ha atendido a un varón de 22 años.
Según informan desde el CICU, el joven presentaba politraumatismo y fractura de muñeca. Tras su asistencia y estabilización in situ, ha sido trasladado al Hospital General de Castelló.
