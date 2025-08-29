¡Alerta bulo!: No, no se ha producido un tiroteo en pleno centro de la Vall d'Uixó
El Ayuntamiento alerta sobre la difusión de un audio en el que se habla de una importante presencia policial, de un muerto y heridos, «es falso»
Que la imaginación no tiene límites, es una evidencia fácilmente constatable. Que la imaginación puede convertirse en un peligro y generar una alarma social injustificada cuando se utiliza para difundir bulos, no deja de advertirse. Lo que ha pasado este viernes en la Vall d'Uixó es una buena prueba de ello.
El Ayuntamiento de la ciudad se ha visto obligado a desmentir públicamente la información que se ha viralizado a través de dos audios compartidos a través de aplicaciones de mensajería, y que posiblemente seguirá haciéndolo, de ahí que se haya querido alertar de que es un relato «totalmente falso».
El audio en cuestión lo graba una mujer que, muy alterada, advierte de que en la avenida España, cerca de una pizzeria, se ha producido un tiroteo. La difusora del bulo afirma que está lleno de policías y Guardia Civil, y llega a afirmar que hay «un muerto y dos heridos». Señala que estaban desviando a la gente y que los autores del presunto tiroteo eran «unos moros».
La realidad dista mucho de lo contado en semejante mensaje. Tal y como confirman en el Ayuntamiento, pasadas las 14.00 horas, se ha recibido una llamada de un ciudadano en la que alertaba de que había un hombre inconsciente dentro de un coche estacionado frente a la pizzeria existente en el cruce de la avenida España y la calle Salvador Cardells.
Una indisposición
Como concretan desde el consistorio, a la llegada de la patrulla de la Policía Local, se encuentran con un vehículo parado encima de la mediana existente en la avenida España, el conductor «presenta convulsiones y se encuentra en estado de semiinconsciencia». De inmediato, lo han sacado del coche para acostarlo en el suelo en posición de seguridad a la espera de la llegada de los servicios médicos. Poco después, una ambulancia SAMU llega al lugar del incidente y se hace cargo de la atención del hombre y su posterior traslado al Hospital de la Plana.
Desde el Ayuntamiento precisan que han sido precisamente dos personas de origen magrebí las que han activado las alarmas y han avisado a la Policía Local.
Aparte de considerar necesario desmentir «cualquier bulo», desde el gobierno municipal inciden en que el mensaje incidía en la afirmación de que el falso tiroteo lo habían protagonizado «unos moros», «dando por hecho de que son una amenaza», por lo que defienden que «lo que realmente ha sucedido demuestra que, en casos como este, lo que hacen es salvarnos».
Desde el consistorio insisten en «la importancia de no compartir a la ligera información no contrastada que genera alarma» y que, según confirman, «ha provocado un alud de llamadas a la Policía Local», que se ha tenido que dedicar a tranquilizar a los ciudadanos, asustados «por una mentira».
