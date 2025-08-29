Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fuego en un conocido taller de coches en pleno casco urbano de Xilxes

El incendio se ha iniciado con el negocio cerrado y su propietario en la planta superior, donde está su vivienda

Los bomberos en plenos trabajos de extinción del incendio en un taller de Xilxes

Los bomberos en plenos trabajos de extinción del incendio en un taller de Xilxes

Los bomberos en plena intervención en el incendio de un taller de coches, en Xilxes. / Mònica Mira

Mònica Mira

Xilxes

El Consorcio Provincial de Bomberos ha movilizado a dos dotaciones del parque de la Plana Baixa para dar respuesta a la alerta generada por la declaración de un incendio en el interior de un taller de coches de Xilxes, ubicado en pleno casco urbano.

La llamada a emergencias se ha producido a media tarde. Según ha relatado el alcalde del municipio, Ismael Minguet, que en cuanto se ha enterado del incidente se ha interesado por su evolución, el negocio estaba cerrado cuando se ha detectado la presencia de humo.

El fuego se ha iniciado, por razones que no se han detallado, en el taller Tarín, muy conocido en la población. Su propietario vive en la planta superior, por lo que, nada más ha sido consciente de lo que estaba sucediendo, ha puesto a salvo varios vehículos que había en el interior.

Detalle de la zona afectada por el incendio en el taller de coches de Xilxes.

Detalle de la zona afectada por el incendio en el taller de coches de Xilxes. / CONSORCIO DE BOMBEROS

A la llegada de los bomberos, no ha tenido mayores inconvenientes para controlar las llamas, que se circunscribían a un rincón de las instalaciones, por lo que los daños no han sido generalizados.

