Fuego en un conocido taller de coches en pleno casco urbano de Xilxes
El incendio se ha iniciado con el negocio cerrado y su propietario en la planta superior, donde está su vivienda
El Consorcio Provincial de Bomberos ha movilizado a dos dotaciones del parque de la Plana Baixa para dar respuesta a la alerta generada por la declaración de un incendio en el interior de un taller de coches de Xilxes, ubicado en pleno casco urbano.
La llamada a emergencias se ha producido a media tarde. Según ha relatado el alcalde del municipio, Ismael Minguet, que en cuanto se ha enterado del incidente se ha interesado por su evolución, el negocio estaba cerrado cuando se ha detectado la presencia de humo.
El fuego se ha iniciado, por razones que no se han detallado, en el taller Tarín, muy conocido en la población. Su propietario vive en la planta superior, por lo que, nada más ha sido consciente de lo que estaba sucediendo, ha puesto a salvo varios vehículos que había en el interior.
A la llegada de los bomberos, no ha tenido mayores inconvenientes para controlar las llamas, que se circunscribían a un rincón de las instalaciones, por lo que los daños no han sido generalizados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado
- Sigue la alerta naranja en Castellón por lluvia y granizo tras caer casi 70 litros en Els Ports
- Susto taurino en Castellón: la secuencia que demuestra por qué no hay que perder de vista al toro
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló que cerrará una de sus tiendas
- Frank de la Jungla visitó el zoo clandestino de Nules: 'Para que lleguen aquí dos nutrias, se tienen que morir 80
- El aeropuerto de Castellón opera cerca de 10.000 plazas por semana en septiembre: destinos y ofertas
- De Las Ventas a Segorbe: el espectacular toro de Ripollés que todos quieren fotografiar