La historia de la cría de corzo que le debe la vida a unos vecinos de Fanzara y a los bomberos de Castellón

Siempre se ha dicho que los bomberos igual apagan un incendio, que sacan a un atrapado de un coche o rescatan a un gato subido en un árbol. Entre una de las últimas intervenciones de los profesionales del parque Espadà Millars, han compartido una de esas historias amables con final feliz.

El aviso llegaba este jueves. Un grupo de personas que estaba pasando la tarde en una zona sin precisar de Fanzara descubrió que en el interior de una acequia un animal se esforzaba por salir de lo que se había convertido en una trampa. Tuvieron claro que debían hacer algo para ayudar y tomaron la decisión más sensata: pedir la ayuda de los bomberos.

Desde el Consorcio Provincial movilizaron a una dotación, cuyos integrantes, a su llegada al lugar indicado, comprobaron que se trataba de una cría de corzo. Al parecer, en su empeño por salir del agua, estaba exhausta, postrada en el fondo de la acequia con el nivel del agua a la altura de la cabeza.

Lo que para un humano, a priori, no era peligroso, porque en ese momento el nivel del agua en ese momento no era especialmente elevado, sí que podía serlo para la cría. Uno de los bomberos bajó al interior de la acequia y sin ninguna dificultad, la sacó con la ayuda de un compañero.

Una vez en tierra firme, esperaron a que el pequeño corzo se recompusiera, asegurándose de que no tenía ningún problema físico que le impidiera valerse por sí mismo. Una vez comprobado que su único problema era el miedo y el cansancio, lo liberaron en una zona de la montaña.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos recuerdan que no es la primera vez que realizan una intervención parecida en ese mismo canal de riego. Entre los más recientes, el de un jabalí de tamaño pequeño y otro corzo.

Esta historia con final feliz, no siempre lo tiene en circunstancias similares. Este caso recuerda una reivindicación constante de organizaciones conservacionistas y de agentes medioambientales: la de la aplicación de medidas antiahogamientos en las infraestructuras hídricas como acequias y balsas.

Este tipo de estructuras acaban convirtiéndose en una trampa mortal para los animales que la mayoría de las veces solo quieren beber o caen en su interior accidentalmente y ya no tienen opción de ponerse a salvo por sí mismos.