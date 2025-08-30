Detenido en Nules un vecino multireincidente por amenazar de muerte a un agente de la Policía Local

La Policía Local de Nules detuvo en la noche del jueves al viernes a un individuo que durante la semana de fiestas ha protagonizado numerosos altercados, el último, durante una discomóvil, donde llegó a amenazar de muerte a uno de los agentes que acudió tras ser alertados por la ciudadanía.

Con esta intervención policial, se pone fin a la dinámica de actuaciones diarias motivadas por esta persona, delincuente habitual y con numerosos antecedentes penales, que tras ser puesto a disposición judicial, ha sido condenado a 18 meses de prisión, según informaciones a las que ha tenido acceso este periódico.

No es la primera vez que el detenido pasa por prisión y en su haber se acumulan numerosos delitos e incidentes, entre los más recientes, su participación en la pelea multitudinaria que se produjo el sábado pasado en el municipio, a primera hora de la mañana, en la que un joven de 18 años fue apuñalado. Se desconoce su grado de implicación en estos hechos, sobre los que, como confirmó este viernes la Guardia Civil, todavía no se han producido detenciones.

Hace pocos días, según otras fuentes, habría protagonizado una discusión con un conocido en la que recibió una puñalada en una pierna, lo que no lo persuadió de seguir protagonizando incidentes, a tenor de lo relatado.

Los problemas generados por esta persona iban más allá de las complicaciones que generaba en las fiestas. Mediterráneo ha podido saber que tenía una orden de alejamiento de sus padres.