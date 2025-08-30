Detenidos por robar ropa usada en contenedores de Castellón

La Policía Nacional ha desarticulado dos grupos delictivos y ha detenido a 13 personas acusadas de robar en la Comunitat Valenciana más de 300 toneladas de ropa usada, valorada en un millón de euros, tras fingir ser empleados de una fundación social para abrir los contenedores donde se dona esa ropa y sustraerla.

La investigación se inició en junio del año pasado año, tras la denuncia del responsable de una fundación dedicada a la inserción social de personas en riesgo de exclusión en la que alertaba de un gran número de robos en sus contenedores de recogida de ropa usada, según han informado este sábado fuentes policiales.

Las sustracciones se producían sin dañar ni forzar los contenedores y habían causado un grave perjuicio económico a la fundación que ponía en riesgo su labor social, pues cifraba en más de 360.000 kilos la ropa sustraída en contenedores de distintas poblaciones de la Comunitat Valenciana, valorados aproximadamente en un millón de euros.

Los investigadores del Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia identificaron a varios individuos que iban en furgonetas de alquiler y se hacían pasar por empleados de dicha fundación con ropa de trabajo para pasar inadvertidos, que llevaban a cabo los robos tanto de día como de noche.

Durante las vigilancias policiales, se comprobó que tenían llaves especiales para abrir los contenedores y que cometían continuos robos en localidades de las comarcas valencianas de l’Horta Nord, Horta Sud, Camp de Túria, La Ribera y la Safor, así como en València capital y localidades de Castellón y Alicante, para lo que hacían trayectos diarios, e incluso varios al día.

La operación policial se saldó con la detención de 13 personas como presuntas responsables de los delitos de robos con fuerza, a once de los cuales se les considera también responsables de un delito de receptación. Sobre uno de ellos consta una orden de ingreso prisión.

Además, se imputa un delito contra los derechos de los trabajadores al empresario que lideraba la actividad, quien contaba con un entramado societario que utilizaba para dar salida a la ropa robada a otros países y tenía a todos los trabajadores sin contrato laboral ni medidas de seguridad. Algunos estaban indocumentados y en situación administrativa irregular.