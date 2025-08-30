Evacuado al General tras un accidente de tráfico en l'Alcora
El siniestro se produjo por una salida de vía
Un hombre fue trasladado esta madrugada al hospital General de Castellón tras sufrir un accidente de tráfico en l'Alcora.
Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico, el siniestro se produjo a las 5.30 horas a consecuencia de una salida de vía en el kilómetro 2 de la CV-190.
