Herido un hombre al salirse de la vía con su coche en Sant Joan de Moró

Un hombre de 37 años ha resultado herido al salirse de la vía con su coche a la altura de la rotonda de Sant Joan de Moró (Castellón), según ha indicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El suceso se ha producido este sábado, sobre las 5.26 horas, y hasta el lugar se han movilizado una ambulancia del SAMU y una de Soporte Vital Básico (SVB).

El personal sanitario ha atendido al hombre de 37 años con politraumatismo y pérdida de conocimiento. Lo han trasladado al Hospital General de Castellón.