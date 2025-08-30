Herido un hombre al salirse de la vía con su coche en Sant Joan de Moró
El varón tiene 37 años
Europa Press
Castellón
Un hombre de 37 años ha resultado herido al salirse de la vía con su coche a la altura de la rotonda de Sant Joan de Moró (Castellón), según ha indicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El suceso se ha producido este sábado, sobre las 5.26 horas, y hasta el lugar se han movilizado una ambulancia del SAMU y una de Soporte Vital Básico (SVB).
El personal sanitario ha atendido al hombre de 37 años con politraumatismo y pérdida de conocimiento. Lo han trasladado al Hospital General de Castellón.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- Demu Casa, el bazar más grande de la provincia, abre en Castelló
- Susto taurino en Castellón: la secuencia que demuestra por qué no hay que perder de vista al toro
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló, que cerrará una de sus tiendas
- El mercado no termina para el Villarreal: Vargas, Etta Eyong y Franculino, los nombres propios
- El aeropuerto de Castellón opera cerca de 10.000 plazas por semana en septiembre: destinos y ofertas
- De Las Ventas a Segorbe: el espectacular toro de Ripollés que todos quieren fotografiar