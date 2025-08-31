Le piden 10 años por abuso sexual a una menor a la que dejó embarazada

La Fiscalía Provincial de Castellón reclama diez años de cárcel para un hombre por supuestamente abusar sexualmente de manera continuada de una menor que tenía 13 años. La niña quedó embarazada y, de hecho, dio a luz a una bebé fruto de los abusos.

Los hechos se juzgarán este próximo 17 de septiembre en la Audiencia Provincial de Castellón y un juez deberá dirimir sobre el futuro del acusado, un hombre de ahora 40 años que tenía 34 cuando los abusos se descubrieron, en el pasado año 2019.

Diferencia de 21 años: de 34 a 13

Es decir, él tenía 34 años y ella apenas 13, una diferencia de 21 años. Comenzaron lo que ella creía que era una relación sentimental, aunque en realidad desde el punto de vista legal no puede ser otra cosa que presuntos abusos por parte del hombre (no existe consentimiento posible cuando la víctima es menor de 16 años, lo cual es el caso en este proceso), que se aprovechó de la confianza que consiguió forjar con la menor de edad para mantener relaciones sexuales con acceso carnal.

Esta situación se desarrolló durante varios meses y como indica el Ministerio Público Fiscal en su escrito de acusación «en todo caso» las agresiones sexuales, que se produjeron en una localidad de Castellón que este diario no revela para proteger la identidad de la víctima, comenzaron «con anterioridad a enero de 2019».

Sabía que era menor

El presunto autor de los hechos, según considera la Fiscalía, «a sabiendas de la edad de la menor», comenzó y siguió estos accesos carnales con penetración.

El embarazo se debió de producir en febrero de ese 2019, puesto que la niña, ya con 14 años, alumbró en noviembre a la pequeña que nació a causa de los abusos sexuales. Esta bebé consta inscrita en el registro y fue reconocida por ambos progenitores, lo cual ya implica el reconocimiento por parte del acusado de que hubo como mínimo una situación de abuso sexual (está por ver la versión del hombre en el juicio que tendrá lugar este septiembre en Castelló).

Además de los diez años de cárcel que le reclaman a él, también consideran que luego debería estar en libertad vigilada durante cinco años y pagar una indemnización en concepto de perjuicio moral por valor de 15.000 euros.

Los padres lo descubrieron

Fue precisamente el embarazo lo que destapó los abusos.

Los padres de la menor los descubrieron a raíz del estado de gestación de la adolescente y pusieron distancia entre ella y el acusado.

Los Servicios Sociales tomaron medidas para proteger a la embarazada.