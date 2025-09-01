Tres heridos en la AP-7 en Orpesa tras volcar el coche en la mediana
Los bomberos han excarcelado a uno de los ocupantes y un helicóptero ha aterrizado en la autopista para atender al ocupante más grave
La Guardia Civil de Tráfico de Castellón ha confirmado que se ha producido un accidente esta tarde en la autopista AP-7, en una zona muy próxima al peaje de la localidad de Orpesa. Tras la salida de vía de un turismo, uno de los ocupantes, de 58 años, se encuentra herido grave, y en la autopista habría llegado a aterrizar un helicóptero medicalizado si bien al final no ha sido necesario su traslado por estos medios. Según fuentes de Tráfico también han acudido hasta el lugar los bomberos para excarcelar ocupantes. Según el parte inicial, habría otro herido leve menor de edad, de 17 años, y otro mayor de edad, sin precisar más.
El primer aviso del suceso se habría producido en el kilómetro 407 de la AP-7 en torno a las 18.09 horas. Al parecer, todo apunta que el coche se habría salido quedando en la mediana tras dar algunas vueltas de campana. Más tarde, en este punto, pero en sentido contrario, se habría producido una colisión en cadena de cuatro coches que se habrían detenido para ver el incidente, pero no ha sido de gravedad.
