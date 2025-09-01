Activan un operativo de rescate por un incendio en un bloque de Orpesa
Los bomberos se han movilizado hasta el lugar del incidente, un segundo piso
Pánico en el segundo piso de un bloque de viviendas en Orpesa. Un incendio afecta a una de las viviendas de un edificio de cuatro alturas situado en la localidad turística. Los parques de la Plana Alta y el Baix Maestrat se han desplazado hasta el lugar del incidente, tras recibir el aviso poco después de las 13.00 horas.
Según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón el operativo habría procedido a iniciar el rescate de una mujer que vivía en el piso afectado y se encontraba en el balcón en busca de ayuda.
Hasta la zona se ha movilizado también a una ambulancia por si fuera necesaria alguna atención por inhalación de humo.
