Cerco a la pesca furtiva en Castellón: pillado con cien ejemplares y miles de euros en daños

La Guardia Civil de Castellón ha investigado a un hombre de 48 años de edad como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna por pescar anguila europea de forma ilegal.

En el marco de la operación Unagui relativa a la lucha contra el tráfico ilegal de angula europea, la patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil de Burriana estableció un dispositivo de vigilancia en la zona de La Marjalería de La Llosa, punto clave para la captura de esta especie.

Especie amenazada

Durante el operativo, sorprendieron infraganti a un hombre con cien ejemplares de angula (alevín de la anguila) la cual se encuentra incluida en el Convenio CITES como especie en peligro de extinción.

Los agentes han investigado al pescador furtivo como presunto autor de un delito contra la flora y fauna e incautado los veinte gramos angulas que fueron devueltos inmediatamente a su hábitat natural como establecen los protocolos.

El valor económico del daño ecosistémico ocasionado por esta captura concreta asciende a casi 100.000 euros.

Mensaje de concienciación

Desde la Guardia Civil se quiere lanzar un mensaje de concienciación sobre la necesidad de proteger esta especie que se encuentra al borde de la extinción y clasificada en la categoría de Situación Crítica de acuerdo con la Lista Roja de especies amenazadas de la UICN (Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza y advierte que la lucha contra esta práctica es una de sus prioridades en la provincia de Castellón cuyas sanciones son extremadamente elevadas.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Vila-Real.