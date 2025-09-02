ES NOTICIA
Accidente mortal en Castellón: un motorista pierde la vida en una colisión frontal en la Serratella
En el siniestro se han visto implicadas la moto del fallecido y una furgoneta
La víctima es de nacionalidad belga
Un motorista de 64 años y nacionalidad belga ha perdido la vida este martes en un accidente de tráfico registrado en la carretera CV-154, que conecta la Serratella con la Torre d’en Doménech, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico.
El siniestro se ha producido en una colisión frontal entre una motocicleta y una furgoneta Ford Transit.
Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto ha fallecido en el acto, mientras que el del vehículo ha resultado herido leve y ha sido evacuado al Hospital General de Castellón.
