Dos detenidos por un robo con violencia en una empresa de Almassora
Inmovilizaron a un empleado sujetándolo del cuello y huyeron con herramientas y otros objetos por valor de dos mil euros
Redacción
La Guardia Civil ha detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con violencia en Almassora.
Los hechos se remontan a mediados del mes de agosto cuando los agentes tuvieron conocimiento de un robo con violencia e intimidación ocurrido en una empresa de la localidad.
Los implicados accedieron al interior e inmovilizaron a un empleado sujetándolo del cuello para posteriormente huir con herramientas y otros objetos por valor de dos mil euros.
Tras las pesquisas realizadas por los agentes y otras gestiones más técnicas lograron identificar a los presuntos autores que fueron localizados y detenidos el pasado día veintinueve cuando circulaban en la misma furgoneta en la que trasladaron la mercancía sustraída.
Los detenidos son dos varones de 29 y 39 años respectivamente a los que se les atribuye un delito de robo con violencia e intimidación, además se ha incautado el material que portaban en el vehículo por su ilícita procedencia.
Las diligencias han sido remitidas a los Juzgados de Castellón.
