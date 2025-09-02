Intervienen más de 350 kilos de marihuana a una red asentada en Almassora dedicada al tráfico internacional de marihuana

La Policía Nacional, en el marco de sus competencias en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de drogas, ha desarticulado en Almassora una red criminal internacional responsable de la logística, almacenamiento y preparación de la marihuana para su envío a países europeos. La operación, desarrollada en dos fases, ha permitido la incautación de más de 350 kilogramos de marihuana envasada al vacío, lista para su transporte a países del norte de Europa.

La investigación comenzó a finales del año 2024 y, en marzo de 2025, fruto de la colaboración internacional, se desplegó un amplio dispositivo policial en el que colaboraron agentes de las comisarías provinciales de Tarragona y de Barcelona, procediéndose a la detención de cuatro personas, a la intervención de 250 kilogramos de marihuana y a la incautación de varios vehículos de alta gama.

En la segunda fase, concretamente en la noche del día 28 de agosto, mientras los agentes vigilaban la vivienda utilizada como almacén situada en un camino entre huertos de difícil acceso en Almassora, observaron cómo salía de la misma un vehículo cargado con bolsas de deporte de grandes dimensiones. Al tratar de ser interceptado, el vehículo se dio a la fuga, desencadenando una peligrosa persecución a gran velocidad por caminos entre naranjos que terminó con el coche colisionando contra un muro en la playa de Almassora, como ya ha informado Mediterráneo.

El coche de los detenidos se estrelló contra el muro del paseo marítimo de Almassora tras una persecución de película, en la que participaron Policía Nacional y Policía Local. / Mediterráneo

Detenidas dos personas

Los dos ocupantes del coche, que iba cargado con 42 kilogramos de marihuana, resultaron heridos leves tras la colisión y fueron asistidos inmediatamente por los servicios sanitarios y posteriormente fueron detenidos por los agentes. Pese a las altas velocidades alcanzadas y el riesgo generado para la seguridad vial, no hubo que lamentar víctimas entre la ciudadanía, a pesar de la notable concurrencia de viandantes en el paseo marítimo de Almassora en ese momento.

Con la autorización del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Castellón, se practicó la entrada y registro en la vivienda, donde los agentes localizaron un punto de envasado al vacío que funcionaba como laboratorio logístico de la organización. Allí se incautaron más de 60 kilogramos adicionales de marihuana envasada y lista para su transporte. Como resultado de lo anterior, se procedió a la detención de los dos ocupantes del vehículo colisionado y se intervinieron más de 100 kilogramos de marihuana, dinero en efectivo, armas prohibidas y multitud de teléfonos móviles.

Bolsas que escondían droga. / Policía Nacional

Los detenidos pasaron a disposición judicial, enfrentándose a cargos por delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, delito contra la seguridad del tráfico y desobediencia entre otros. La investigación continúa y no se descartan más detenciones.