Persecución de película contra dos ‘narcos’ en la playa de Almassora

Una sonada persecución, digna de película, es la que presenciaron recientemente los vecinos de la playa de Almassora. La operación, en la que cooperaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Almassora, comenzó cuando localizaron a un coche ocupado por dos hombres presuntamente relacionados con el narcotráfico, tal y como se confirmaría más tarde, pero inicialmente se dio a la fuga lo que motivó todo un operativo para poder detenerlos. En su huida, y tras cercarles las patrullas policiales para evitar que se marcharan, el vehículo de los delincuentes, que huía a gran velocidad acabó estrellándose contra el muro del paseo marítimo del municipio. En concreto, tuvo lugar por la noche, a finales de la semana pasada, por lo que al tratarse de periodo vacacional el incidente no pasó desapercibido entre los residentes de la zona del litoral.

El ruido alerta a los residentes

Al fondo, en el paseo, la patrulla policial y el coche de los detenidos. / Mediterráneo

El estruendo del coche al golpearse contra el muro generó la atención de los vecinos, pues justo a esas horas todavía se encontraba a gente paseando por la zona, cuando se percataron de lo ocurrido, al ver que de inmediato se acercaba la policía a la escena del choque.

Durante la intervención de los agentes, finalmente, consiguieron detener a los dos individuos y se incautaron de la marihuana que transportaban en el interior del coche, en torno a unos 30 kilos.

La detención, en concreto, se llevó a cabo por parte de la Policía Nacional, que perseguían a los delincuentes; pero en su misión contaron con la colaboración de las fuerzas de seguridad municipales, como es la Policía Local d’Almassora. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos, pues esta persecución de película podría haber acabado peor, al tratarse de una zona junto al mar bastante concurrida en verano.