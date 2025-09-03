Condenado en Castellón a 2,5 años de prisión por instigar a "tirar a matar" contra los migrantes

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a dos años y seis meses de prisión a un hombre por instigar en las redes sociales a “tirar a matar” contra las personas migrantes que el 17 de mayo de 2021 cruzaron la frontera por la playa ceutí de El Tarajal.

Según consta en la sentencia, facilitada este miércoles por València Acull como entidad denunciante, el procesado es un hombre vinculado a formaciones de extrema derecha, que emitía vídeos en un canal de YouTube denominado “La opinión de un anticomunista franquista”. Concretamente el referido a los hechos de El Tarajal llevaba como título “Contra el invasor hay que tirar a matar”.

En esta publicación afirmaba textualmente: “Yo creo que ha llegado la hora de utilizar las ametralladoras y los fusiles contra los que se acerquen a nuestras costas intentando entrar”, “las ametralladoras no están para que se oxiden en los cuarteles” y "una gente que no es que deba importarnos, es que además nos estorba".

El 30 de mayo volvió a incitar a la violencia contra las personas migrantes. Publicó otro vídeo bajo el título “En la frontera, menos abrazos y más bombazos”, en el que afirmaba que el control y protección de las fronteras debía hacerse aunque implicase “la muerte masiva o no masiva de invasores, sean estos civiles o militares”.

Tras detectar estos vídeos y otras publicaciones, València Acull formuló una denuncia el 12 de julio de 2021 por delito de odio ante la Fiscalía.

Además de la pena de cárcel, la Audiencia también le ha impuesto inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; multa de 1.620 euros, cinco años y seis meses de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos en el ambiente docente, deportivo y de tiempo libre y el pago de las costas procesales.

La sentencia no es firme, pues está pendiente de resolución del recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo.