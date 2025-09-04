Incendio en una finca abandonada de Onda
El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se ha movilizado ante el aviso de incendio en una zona de vegetación de una finca de cultivos abandonados en Onda. El primer dispositivo, hacia las 12.19 horas, ha llevado hasta la zona dos dotaciones, dos unidades, un helicóptero y un coordinador forestal. Precisamente hoy la Comunitat está en alerta por riesgo alto de incendios.
Desde poco antes de las 13.00 horas se ha quedado a trabajar en la zona una dotación, una unidad y un coordinador forestal, y el resto del dispositivo se ha desmovilizado, por lo que parece bajo control.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alerta amarilla en Castellón: vuelve la lluvia
- El aeropuerto de Castellón pierde una ruta con Europa para este invierno
- Cerco a la pesca furtiva en Castellón: pillado con cien ejemplares y miles de euros en daños
- Adiós a la 'incertidumbre' del campo: Castellón encara el nuevo año agrícola con los embalses en máximos desde 2002
- El periodista benicense de À Punt agredido en Alcalà: 'Me dijeron que me iban a partir la cara y lo siguiente que recuerdo es despertar en el suelo
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- Mor Vicent Grau, històric de l'esquerra política valencianista de Castelló
- Opinión | CD Castellón: Y así se seguirán tomando