Incendio en una finca abandonada de Onda

Bomberos en imagen de archivo.

Bomberos en imagen de archivo. / Dipcas

Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se ha movilizado ante el aviso de incendio en una zona de vegetación de una finca de cultivos abandonados en Onda. El primer dispositivo, hacia las 12.19 horas, ha llevado hasta la zona dos dotaciones, dos unidades, un helicóptero y un coordinador forestal. Precisamente hoy la Comunitat está en alerta por riesgo alto de incendios.

Desde poco antes de las 13.00 horas se ha quedado a trabajar en la zona una dotación, una unidad y un coordinador forestal, y el resto del dispositivo se ha desmovilizado, por lo que parece bajo control.

