Dos accidentes de tráfico en la N-232 en Morella y Traiguera a causa de las lluvias

La carretera N-232 ha sido protagonista hoy por sendos accidentes de tráfico, en los términos de Morella y Traiguera. El estado del firme por las lluvias ha podido ser uno de los detonantse de los incidentes que, afortunadamente, se han saldado sin heridos, aunque sí se ha tenido que interrumpir el tráfico hasta restablecer la normalidad en la calzada.

Una curva conflictiva

Accidente en Morella, donde se observa el coche ya retirado de la calzada. / Ortí

En Morella, un turismo se ha salido de la vía en esta carretera, justo en una curva que se considera ya un punto negro y donde están previstas unas obras de mejora que, como ya publicó Mediterráneo, se van a paralizar por unos problemas geotécnicos. En concreto, ha sucedido en las proximidades de la Masía Colomer y casi siempre que se producen precipitaciones se dan accidentes en este punto kilométrico.

El otro accidente ha ocurrido en Traiguera, con una colisión lateral entre dos coches.