Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos accidentes de tráfico en la N-232 en Morella y Traiguera a causa de las lluvias

El tráfico ha quedado interrumpido durante el tiempo que se ha tardado en retirar a los vehículos

Coche en mitad de la calzada, en el accidente de la N-232, en término de Morella, en la zona de Masía Colomer, esta mañana.

Coche en mitad de la calzada, en el accidente de la N-232, en término de Morella, en la zona de Masía Colomer, esta mañana. / Ortí

Javier Ortí

Morella

La carretera N-232 ha sido protagonista hoy por sendos accidentes de tráfico, en los términos de Morella y Traiguera. El estado del firme por las lluvias ha podido ser uno de los detonantse de los incidentes que, afortunadamente, se han saldado sin heridos, aunque sí se ha tenido que interrumpir el tráfico hasta restablecer la normalidad en la calzada.

Una curva conflictiva

Accidente en Morella, donde se observa el coche ya retirado de la calzada.

Accidente en Morella, donde se observa el coche ya retirado de la calzada. / Ortí

En Morella, un turismo se ha salido de la vía en esta carretera, justo en una curva que se considera ya un punto negro y donde están previstas unas obras de mejora que, como ya publicó Mediterráneo, se van a paralizar por unos problemas geotécnicos. En concreto, ha sucedido en las proximidades de la Masía Colomer y casi siempre que se producen precipitaciones se dan accidentes en este punto kilométrico.

Noticias relacionadas y más

El otro accidente ha ocurrido en Traiguera, con una colisión lateral entre dos coches.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents