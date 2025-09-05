Historia con final feliz: rescatan a una perrita perdida en un paraje de Castellón

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, del parque de l'Alcalatén, rescataron en la tarde de ayer a una perrita en la zona del paraje natural del Chorrador de la localidad del Castillo de Villamalefa.

Final feliz gracias al chip

Un bombero toma la temperatura al animal para comprobar su estado. / Bomberos Diputación de Castellón

Sus dueños la llevaban buscando hacia varios días y se la localizó bloqueada en un balcón natural en el cortado del Chorrador.

Posteriormente fue transferida al ayuntamiento y su alcalde, tras la lectura del chip, la entregó a sus dueños. Según resaltaron los bomberos, "¡Una historia con final feliz!".