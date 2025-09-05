Historia con final feliz: rescatan a una perrita perdida en un paraje de Castellón
Sus dueños la buscaban desde hacía días y afortunadamente ha podido sobrevivir
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, del parque de l'Alcalatén, rescataron en la tarde de ayer a una perrita en la zona del paraje natural del Chorrador de la localidad del Castillo de Villamalefa.
Final feliz gracias al chip
Sus dueños la llevaban buscando hacia varios días y se la localizó bloqueada en un balcón natural en el cortado del Chorrador.
Posteriormente fue transferida al ayuntamiento y su alcalde, tras la lectura del chip, la entregó a sus dueños. Según resaltaron los bomberos, "¡Una historia con final feliz!".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los altos precios de la clemenules en Castellón se contagian al resto de variedades con cifras históricas
- Sigue la última hora del tiempo en Castellón: alerta amarilla y probabilidad de granizo
- Cinco vacas escapadas siguen sueltas, pero localizadas, en el término de Alcalà
- Cerco a la pesca furtiva en Castellón: pillado con cien ejemplares y miles de euros en daños
- El freno al crecimiento del turismo en Castellón se arrastra a septiembre
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Moncofa alarga el verano con actos de todo tipo en septiembre: toda la programación
- Primer avance del programa de fiestas de Santo Tomás en Benicàssim