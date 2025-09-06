Conductor a la fuga en Burriana: detenido tras una persecución por varias calles

La Policía Local de Burriana informó ayer de un suceso ocurrido durante estas fiestas por un conductor que se dio a la fuga. "Un vehículo que circulaba por la calle Artana, al observar la presencia de un punto de verificación de la Guardia Civil (USECIC), realizó una maniobra evasiva al objeto de evitar ser parado, circulando hacia el barrio La Bosca y haciendo caso omiso a señales de stop y de entrada prohibida en algunas calles", indicaron.

Una patrulla de Policía Local que se encontraba realizando labores de vigilancia en el barrio La Bosca, se percató de esta conducción negligente y temeraria, por lo que procedió a activar los sistemas acústicos y luminosos del vehículo policial al objeto de parar a dicho vehículo, haciendo caso omiso el conductor a las indicaciones de los agentes. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 5 de septiembre, sobre las 12.00 horas.

Coordinación para 'cazar' al infractor

Se inició una persecución de este vehículo por parte de Policía Local, a la que se sumaron los vehículos de la USECIC que se encontraban en el punto de verificación mencionado. Después de recorrer varias calles, finalmente fue interceptado en calle Pedro Cornell, procediéndose a la detención del conductor por la comisión de varios delitos, principalmente relacionados con la seguridad vial. El vehículo fue inmovilizado y trasladado al depósito municipal.

El detenido responde a las iniciales J.S.S., de 43 años de edad y vecino de Vila-real, el cual circulaba careciendo de permiso de conducción y de seguro obligatorio para el vehículo.

Este servicio, ha sido realizado conjuntamente por Policía Local de Burriana y Guardia Civil.