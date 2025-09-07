Accidente en Castellón: Al menos un muerto y cinco heridos en una salida de vía en l’Alcora
Las personas heridas, todas alrededor de los 20 años, han sido trasladadas al Hospital General y al Hospital de la Plana
Al menos una persona ha fallecido y varias más han resultado heridas de gravedad en un accidente de tráfico registrado en la mañana de este sábado en el kilómetro 2 de la CV-21, en el término municipal de l’Alcora. El aviso se ha recibido a las 8.15 horas tras la salida de vía de un vehículo.
Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, hasta el lugar se han movilizado tres dotaciones de los parques Plana Baixa y l’Alcalatén, además de una unidad de mando y una de jefatura. A su llegada, se confirmó que no había personas atrapadas y los efectivos colaboraron con los servicios sanitarios en la atención de los ocupantes.
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) activó un SAMU, el helicóptero medicalizado, dos unidades de Soporte Vital Básico y un Soporte Vital Avanzado de Enfermería. Los heridos han sido trasladados al Hospital General de Castellón y al Hospital de la Plana.
Información en elaboración
EnMediterráneoestamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste pinchando aquí. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo de Castellón acude a los tribunales para salvar su primer día de toros
- Benicàssim revive el modernismo con el inicio de la Belle Époque
- Nuevo millonario: el premio de El Millón del Euromillones cae en Castellón
- Problemas geotécnicos obligarán a parar las obras de la N-232 en Morella
- Pedruscos enormes como mobiliario urbano en un paseo marítimo de Castellón
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: Vila-real, Burriana, l'Alcora y Benicàssim están de fiesta
- Programa de fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real 2025: todos los actos
- Druni abre su nuevo ‘megastore’ de última generación en Castelló: así es