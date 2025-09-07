Accidente en Castellón: Al menos un muerto y cinco heridos en una salida de vía en l’Alcora

Al menos una persona ha fallecido y varias más han resultado heridas de gravedad en un accidente de tráfico registrado en la mañana de este sábado en el kilómetro 2 de la CV-21, en el término municipal de l’Alcora. El aviso se ha recibido a las 8.15 horas tras la salida de vía de un vehículo.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, hasta el lugar se han movilizado tres dotaciones de los parques Plana Baixa y l’Alcalatén, además de una unidad de mando y una de jefatura. A su llegada, se confirmó que no había personas atrapadas y los efectivos colaboraron con los servicios sanitarios en la atención de los ocupantes.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) activó un SAMU, el helicóptero medicalizado, dos unidades de Soporte Vital Básico y un Soporte Vital Avanzado de Enfermería. Los heridos han sido trasladados al Hospital General de Castellón y al Hospital de la Plana.

Información en elaboración

EnMediterráneoestamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.