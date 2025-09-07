Incendio en una nave industrial de Vinaròs con un bombero herido

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha activado un dispositivo de emergencia ante el aviso de un incendio en una nave industrial de Vinaròs a primera hora de esta tarde, poco después de las 15.00 horas.

Chatarra y material inflamable

Interior de la nave pasto de las llamas. / Bomberos Diputación de Castellón

Las instalaciones se encontraba en estado de abandono pero en su interior había almacenado material inflamable diverso, entre otros, también chatarra. Hasta el lugar donde se han originado las llamas han acudido tres dotaciones del parque de bomberos del Baix Maestrata y Plana Alta, una unidad de mando y otra unidad de jefatura.

Bajo control después de dos horas

Amplio dispositivo de los bomberos. / Bomberos Diputación de Castellón

El fuego se ha dado por controlado al cabo de dos horas, hacia las 17.00 horas, y según el comunicado también ha afectado a varios vehículos estacionados en el interior de este local.

Un bombero con heridas

Durante las tareas de extinción un bombero ha resultado herido por una pequeña quemadura en una pie, ha sido atendido por medios sanitarios.