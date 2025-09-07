Muere un un hombre mientras practicaba snorkel en Columbretes
En el mismo barco viajaba un médico, que intentó reanimar al afectado durante varios minutos, aunque sin éxito
Un testigo que navegaba en la zona con su velero colaboró con las autoridades en el operativo
Un hombre falleció este sábado en las islas Columbretes. Según la información oficial de Salvamento Marítimo, el aviso llegó al 112 alertando de una parada cardiorrespiratoria en una embarcación de recreo. En el mismo barco viajaba un médico, que intentó reanimar al afectado durante varios minutos, aunque sin éxito.
Inicialmente se movilizó un helicóptero de Salvamento Marítimo, pero antes de que llegara a la zona se confirmó el fallecimiento. Ante esta situación, la solicitud cambió y se reclamó una embarcación para recoger el cuerpo y trasladarlo a puerto, acompañada por la Guardia Civil.
Colaboración con el operativo
Un testigo que navegaba en la zona con su velero colaboró con las autoridades en el operativo y ayudó a trasladar a los agentes hasta la embarcación donde se encontraba el fallecido. Este testigo ha comentado que: "El hombre era de nacionalidad francesa y que se encontraba practicando snorkel en el momento en que sufrió la parada cardiorrespiratoria". Aunque estos datos no han sido confirmados de forma oficial.
"Hice dos viajes, en el primero llevé a un guardia civil con una cámara de fotos y en el segundo a otro con una camilla. Posteriormente llevaron el cuerpo al barco de Salvamento Marítimo", ha relatado.
Finalmente el cuerpo fue evacuado a puerto con la embarcación de Salvamento Marítimo.
