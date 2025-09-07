Tragedia en la playa: fallece una mujer de 55 años en la Ribera de Cabanes
Los servicios de emergencias no han podido hacer ya nada por salvarle la vida
Una mujer de 55 años de edad ha fallecido esta mañana en la playa de la Ribera de Cabanes. Los bañistas que se encontraban en ese momento la han sacado del agua hacia la orilla cuando la han visto inconsciente.
Según fuentes municipales, justo en ese momento, cuando aún se encontraba en el agua, y poco antes de las 11.00 horas, han llegado los socorristas que comenzaban en ese momento su jornada y se han dirigido rápidamente hasta ella.
Atención médica
El personal de salvamento le ha practicado ya sobre la arena maniobras de reanimación al tiempo que llegaban los medios sanitarios que habían sido avisados por el 112.
El CICU ha confirmado que a las 10.41 les ha entrado el aviso y se ha enviado una SAMU "para atender a una mujer -según su informe, de 58 años- que había salido del agua y había entrado en parada cardiorrespiratoria". "Se la ha atendido pero no se ha podido recuperar, por lo que ha confirmado su fallecimiento", añadieron.
En la asistencia médica se le han aplicado parches de desfibrilación pero no se ha podido hacer ya nada por salvarle la vida.
Vecina de la localidad
El forense ha acudido a certificar el fallecimiento de la víctima, vecina de Cabanes, y ahora será la autopsia la que determine las causas de la muerte. El concejal de Playas de la localidad, David Casanova, ha mostrado sus condolencias por la pérdida. El terrible incidente llega justo al final de la temporada en la que, según ha indicado, este sería el percance más grave. Los hechos se habrían producido en la zona costera de Torre la Sal, muy cerca del puesto de salvamento que permanecerá operativo hasta el próximo domingo, 14 de septiembre.
