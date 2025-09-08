Accidente de un avión de extinción de incendios en Castelló
El siniestro de la aeronave, que acababa de aterrizar, obligó a cortar el tráfico en el Aeroclub
Importante susto en el Aeroclub de Castellón. Sucedió a media tarde de este domingo 7 de septiembre, cuando un avión de extinción de incendios sufrió un aparatoso accidente que obligó a movilizar a los equipos de Emergencias. Afortunadamente solo hay que lamentar daños materiales, pues el piloto salió completamente ileso del percance y era el único ocupante.
La aeronave había salido a realizar las patrullas habituales de prevención, pero una vez aterrizado perdió el control direccional del avión, sufriendo un siniestro que obligó a cortar el tráfico en el Aeroclub. Se investigan las causas del siniestro, aunque se especula con que el piloto habría perdido el control direccional del aparato.
Este mismo lunes una grúa se ha dirigido a estas instalaciones para retirar el avión, que quedó siniestrado en mitad de la pista, por lo que se retomará el tráfico diario de forma habitual en las instalaciones.
