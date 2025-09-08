El deporte de Castellón, conmocionado por el fallecimiento de un joven de Onda en accidente de tráfico

El deporte de la provincia de Castellón está conmocionado por el fallecimiento de un joven de Onda en el grave accidente de tráfico que tuvo lugar a primera hora del pasado domingo en el término municipal de l'Alcora. Junto al joven deportista quedaron heridos de gravedad otros cinco jóvenes, todos ellos con edades comprendidas entre los 20 y los 22 años, después del vehículo en el que viajaban se saliera de la calzada.

"Desde la Escuela de Fútbol del CD Onda y el CD Onda queremos expresar nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Annas Medah, ex-jugador durante muchos años de nuestra escuela. Nos unimos al dolor de su familia y les transmitimos nuestro más sincero pésame, así como todo nuestro apoyo y afecto en estos momentos tan difíciles", publicaron desde los perfiles oficiales de la entidad rojiblanca, uniéndose al sinfín de pésames que se han ido publicando en las últimas horas.

También el Hanbdol Onda tenía vínculos con el joven fallecido, puesto que su hermana compite bajo estas siglas, de ahí que también mostraran todo su pesar y su máximo apoyo a la familia en tan duros momentos: "Desde el Handbol Onda queremos transmitir nuestro más sentido pésame a nuestra jugadora juvenil Manal Meddah, por el fallecimiento de su hermano Annas, en un trágico accidente de tráfico. Hacemos llegar todo nuestro apoyo y cariño a Manal, a su familia y a sus allegados en estos momentos tan difíciles. Deseamos una pronta recuperación a todas las personas heridas en el accidente".

Otros clubs de Onda quisieron enviar ánimos a la familia pese a no tener relación directa con el joven fallecido ya que este era muy conocido en el municipio y su pérdida se ha sentido en todos los rincones del mismo. En este sentido, el CE Vila d'Onda hizo lo propio en redes sociales con el siguiente mensaje: "Desde la Escuela de Fútbol Vila d’Onda queremos transmitir nuestro más profundo pesar por el trágico accidente ocurrido esta mañana en la carretera l’Alcora-Onda, en el que el joven Annas Medah muy conocido y querido en nuestra localidad, ha perdido la vida y varias personas también jóvenes han resultado heridas. En nombre de toda la familia del Vila d’Onda, enviamos nuestras condolencias y todo nuestro apoyo a los familiares y amigos del joven ondense, muy querido por todos y vinculado al deporte local con los compañeros de la Escuela del At. Onda Futsal y CD Onda, en estos momentos tan dolorosos. Asimismo, deseamos una pronta y completa recuperación a todos los heridos, esperando que pronto puedan superar este difícil momento. Hoy la vida nos recuerda lo frágiles que somos, pero también la importancia de estar unidos en la adversidad".

Y, como no podía ser de otro modo, el club en el que la víctima competía recientemente, el At. Onda Futsal, también mostró todo su pesar en su despedida: "Desde At.Onda Fútbol Sala damos nuestro más sentido pésame a toda la familia de nuestro queridísimo jugador Anass Medah por su fallecimiento en un accidente de coche en el día de hoy 07/09/2025".

L'Alcora, desolada

En l'Alcora, lugar donde tuvo lugar el accidente de tráfico, también se ha sentido mucho su pérdida puesto que los jóvenes volvían a casa después de haber estado en las fiestas y, además, el fallecido también había jugado en l'Alcora FS años atrás, por lo que esta entidad deportiva también mostró sus condolencias:

El dolor por tal pérdida ha llegado también a la capital de la Plana y equipos a los que el fallecido se había enfrentado en alguna ocasión en el mundo del fútbol sala también se unieron a las condolencias. Entre ellos, el Bisontes Castellón FS-Playas de Castellón.