Fin de semana negro en Castellón: Tres fallecidos y tres heridos que siguen este lunes en la UCI

Castellón ha vivido un trágico fin de semana marcado por tres sucesos luctuosos que se han saldado con la muerte de tres personas y tres jóvenes que permanecen ingresados en la UCI. Los accidentes y emergencias se sucedieron entre el sábado y el domingo en distintos puntos de la provincia, tiñendo de luto tanto a la costa como al interior.

El suceso más grave se registró en la mañana del domingo en la carretera CV-21, en el término municipal de l’Alcora, donde un turismo en el que viajaban seis jóvenes de entre 20 y 22 años se salió de la vía cuando regresaban a Onda tras las fiestas del Cristo. En el siniestro perdió la vida un joven de 20 años, vecino de Onda y vinculado a la escuela de fútbol del CD Onda, lo que ha provocado una gran conmoción en la localidad. Los cinco ocupantes restantes resultaron heridos de diversa consideración y fueron trasladados a los hospitales de Castellón y Vila-real.

La última actualización médica confirma que tres de los heridos permanecen en estado crítico: una mujer ingresada en la UCI del Hospital General y dos varones en la UCI del Hospital de la Plana. Otros dos jóvenes continúan en planta en este último centro sanitario. Todos presentan pronóstico reservado, mientras la Guardia Civil investiga si el exceso de velocidad pudo estar detrás del accidente.

Otro fallecimiento tuvo lugar el sábado en las islas Columbretes, donde un hombre de 74 años sufrió una parada cardiorrespiratoria mientras se encontraba en una embarcación de recreo. Pese a que en el mismo barco viajaba un médico que intentó reanimarlo durante varios minutos, no fue posible salvarle la vida. El operativo de Salvamento Marítimo movilizó un helicóptero, aunque finalmente fue necesaria una embarcación para evacuar el cuerpo a puerto, con la colaboración de la Guardia Civil y de un testigo que navegaba en la zona.

La víctima, de nacionalidad francesa según testigos, podría haber estado practicando snorkel en el momento de sufrir la indisposición, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente. La autopsia determinará con precisión las causas del fallecimiento, que ha dejado consternados a quienes presenciaron los hechos en uno de los enclaves más emblemáticos del litoral castellonense.

El tercer episodio trágico se produjo este mismo domingo en la playa de la Ribera de Cabanes, cuando una mujer de 58 años fue rescatada del agua inconsciente por los bañistas. Los socorristas, que acababan de incorporarse a su turno, iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación, reforzadas después por un equipo del SAMU. Pese a los intentos, la mujer, vecina de la localidad, no pudo ser reanimada y falleció en la arena.